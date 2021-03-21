|
Новые фургоны Ford и Volkswagen будут выпускать на одном заводе в Турции
Источник материала: Tut.by
Концерн Ford объявил о том, что следующее поколение фургона
В частности, новый Transit Custom получит две разновидности гибридной установки — это самый простой «мягкий» гибрид с дизелем и стартер-генератором и полноценный гибрид с возможностью подзарядки аккумулятора от розетки. Компанию им составит модификация с электроприводом, которая дебютирует на рынке вслед за
Производство нового Transit Custom будет развернуто на мощностях СП Ford Otosan в Коджаэли (Турция), инвестиции в модернизацию которого составят около двух миллиардов евро. Там же наладят выпуск новой модели Volkswagen грузоподъемностью в одну тонну — по всей видимости, это будет Transporter следующего поколения T7.
Напомним, что еще в 2019 году Ford и Volkswagen объявили о создании глобального
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ford объявил о том, что следующее поколение фургона Transit Custom появится в 2023 году - наряду с дизельными и гибридными модификациями в гамме модели будет и полностью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)