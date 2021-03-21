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Новые фургоны Ford и Volkswagen будут выпускать на одном заводе в Турции

21.03.2021 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн Ford объявил о том, что следующее поколение фургона Transit Custom появится в 2023 году — наряду с дизельными и гибридными модификациями в гамме модели будет и полностью электрическая версия.


В частности, новый Transit Custom получит две разновидности гибридной установки — это самый простой «мягкий» гибрид с дизелем и стартер-генератором и полноценный гибрид с возможностью подзарядки аккумулятора от розетки. Компанию им составит модификация с электроприводом, которая дебютирует на рынке вслед за E-Transit — продажи старшего фургона начнутся в следующем году.


Производство нового Transit Custom будет развернуто на мощностях СП Ford Otosan в Коджаэли (Турция), инвестиции в модернизацию которого составят около двух миллиардов евро. Там же наладят выпуск новой модели Volkswagen грузоподъемностью в одну тонну — по всей видимости, это будет Transporter следующего поколения T7.

Напомним, что еще в 2019 году Ford и Volkswagen объявили о создании глобального альянса, договорившись в том числе о сотрудничестве в области коммерческой техники. Так, наряду с новыми фургонами для европейского рынка Ford разработает для обеих компаний следующее поколение среднеразмерных пикапов (Amarok и Ranger).

 
 
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Ford объявил о том, что следующее поколение фургона Transit Custom появится в 2023 году - наряду с дизельными и гибридными модификациями в гамме модели будет и полностью...
 
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