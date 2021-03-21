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«Неман» не удержал победу над «Слуцком»
Источник материала: Tut.by
21 марта двумя играми завершается второй тур
Вчера в Минске Брест разошлись миром">«Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1, а в пятницу «Ислочь» одолела «Сморгонь». «Горняки» и «волки» с шестью очками возглавили турнирную таблицу.
Столичное
Ниже все результаты матчей второго тура.
19 марта прошли две игры:
20 марта состоялись четыре матча:
ФК «Витебск» — «Динамо-Минск» — 0:0
«Динамо-Брест» — БАТЭ — 0:0
ФК «Минск» — «Рух» — 2:2
21 марта второй тур завершится двумя играми:
ФК «Слуцк» — «Неман» — 1:1
Слуцк. 21 марта. Стадион городского колледжа.
Судьи: А. Кульбаков (Гомель), Д. Жук (Минск), О. Маслянко (Брест).
ФК «Слуцк»: Брановец — Велько, Ращеня, Анюкевич, Образов, Бутаревич, Глебко (Клочков, 85), Семенов (к) (Салимов, 63), Потапенко, Сасин, Альфред (Вергейчик, 81).
«Неман»: Курганский — Васильев, Кантария, Легчилин, Степанов, Якимов, Козлов (Грибовский, 81), Пасевич, Жуковский (к) (Шукуров, 65), Джигеро (Яблонский, 89), Зубович.
Голы: 0:1 — Джигеро (41). 1:1 — Альфред (64).
Предупреждения: Потапенко (33), Васильев (59), Легчилин (66), Кантария (78).
В довольно упорном матче команды не выявили победителя. Гости открыли счет в концовке первого тайма, Александр Джигеро мощным ударом отправил мяч в угол ворот «сахарных».
Во втором тайме хозяева отыгрались, вратарь «Немана» ошибся при выходе и Альфред отправил мяч в пустые ворота.
«Слуцк» набирает первое очко в турнире.
ФК «Гомель» — «Спутник» — 1:0
Матч начался.
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21 марта завершается второй тур чемпионата Беларуси по футболу.
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