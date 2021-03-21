«Неман» не удержал победу над «Слуцком»

Источник материала: Tut.by

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21 марта двумя играми завершается второй тур чемпионата Беларуси по футболу . В Слуцке «Неман» не удержал победу над местной командой.

Вчера в Минске Брест разошлись миром">«Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1, а в пятницу «Ислочь» одолела «Сморгонь». «Горняки» и «волки» с шестью очками возглавили турнирную таблицу.

Столичное «Динамо» и БАТЭ потеряли очки в туре. Также «Рух» растерял преимущество в два гола над «Минском», упустив победу в конце игры.



Фото: «Рух»

Ниже все результаты матчей второго тура.

19 марта прошли две игры:

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1

«Ислочь» — ФК «Сморгонь» — 2:0





20 марта состоялись четыре матча:

«Энергетик-БГУ» — «Шахтер» — 1:2

ФК «Витебск» — «Динамо-Минск» — 0:0

«Динамо-Брест» — БАТЭ — 0:0

ФК «Минск» — «Рух» — 2:2

21 марта второй тур завершится двумя играми:

ФК «Слуцк» — «Неман» — 1:1

Слуцк. 21 марта. Стадион городского колледжа.

Судьи: А. Кульбаков (Гомель), Д. Жук (Минск), О. Маслянко (Брест).

ФК «Слуцк»: Брановец — Велько, Ращеня, Анюкевич, Образов, Бутаревич, Глебко (Клочков, 85), Семенов (к) (Салимов, 63), Потапенко, Сасин, Альфред (Вергейчик, 81).

«Неман»: Курганский — Васильев, Кантария, Легчилин, Степанов, Якимов, Козлов (Грибовский, 81), Пасевич, Жуковский (к) (Шукуров, 65), Джигеро (Яблонский, 89), Зубович.

Голы: 0:1 — Джигеро (41). 1:1 — Альфред (64).

Предупреждения: Потапенко (33), Васильев (59), Легчилин (66), Кантария (78).

В довольно упорном матче команды не выявили победителя. Гости открыли счет в концовке первого тайма, Александр Джигеро мощным ударом отправил мяч в угол ворот «сахарных».

Во втором тайме хозяева отыгрались, вратарь «Немана» ошибся при выходе и Альфред отправил мяч в пустые ворота.

«Слуцк» набирает первое очко в турнире.

ФК «Гомель» — «Спутник» — 1:0

Матч начался.

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