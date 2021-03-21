Источник материала: Хартия'97

Идиотизм лукашистов: чтение книг в электричке нужно согласовывать 5 21.03.2021, 17:05

1,380

Чтение книг могут приравнять к акции протеста.

Пользователи инициативы skarga.help отправили обращение по поводу задержания пенсионеров, которые читали книги белорусских писателей в электричке. Вот, что ответили власти, пишет tut.by .





Напомним, в конце февраля в Минске задержали пенсионеров, пассажиров электрички, которая ехала в направлении Молодечно. Им предъявили обвинение в участии в несанкционированной акции: пожилые люди читали в поезде книги белорусских писателей, по некоторым данным, у кого-то в руках были и бело-красно-белые флажки. Как рассказывали задержанные, в вагоне находилось около 30 пожилых людей. После задержания пенсионеров отвезли на Окрестина.

Несколько недель назад пользователи инициативы skarga.help отправили обращение местным властям по поводу этой ситуации.

Администрация Московского района ответила: «Чтение книг белорусских писателей законодательством не ограничено.

Вместе с тем, если чтение книг имеет признаки, которые относятся к закону „О массовых мероприятиях“, то проведение такого чтения нужно согласовать в соответствии с законом».

Как распознать эти признаки в ответе не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .