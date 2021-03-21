Источник материала: Хартия'97

Бывший спецпредставитель США в Украине назвал два условия победы Киева над Москвой 21.03.2021, 16:52

Успех Украины автоматически ведет к проигрышу действующего в России политического режима.

Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, в интервью журналу «Новое время» рассказал о том, что должен сделать официальный Киев для решения конфликта на Донбассе.

Волкер заявил, что в этом контексте важно помнить о двух вещах.

Первое — Украина выиграет, если сможет стать устойчивой демократией — проведет реформы, сделает свою экономику по‑настоящему рыночной, достигнет верховенства права, преодолеет влияние коррупции.

«Это путь успешной Украины. И это то, чему Путин так стремится помешать — вторжением в Украину, захватом территорий, интервенциями в украинскую политику, всеми способами мешая Украине состояться, — напомнил Курт Волкер, — Ведь успех Украины автоматически ведет к проигрышу действующего в России политического режима. Переговоры с Россией не самоцель, ваша цель должна быть стратегической и долгой».

Во-вторых, подчеркнул бывший дипломат, переговоры возможны только тогда, когда политическая конфигурация и политическое давление создают для них условия, когда переговоры необходимы обоим участникам и они ищут решение проблемы.

«Мы видим, что сейчас Путину не нужны ни переговоры, ни решение проблемы Донбасса. Он будет продолжать войну, потому что она не стоит ему так уж дорого. Что должны сделать все мы, Украина, США, Германия, Великобритания, Франция, — это сделать для Путина очевидным, что он никогда не достигнет успеха в Украине и что цена продолжения этой войны для России слишком высока», — предлагает Волкер. По его мнению, этого можно достичь «через механизм санкций, дипломатических отношений и в форме информирования, позволяя людям в России увидеть, что их солдаты в Украине убивают украинцев».

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