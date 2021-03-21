Источник материала: Хартия'97

Блогер опроверг миф о пассивности и покорности белорусов 2 21.03.2021, 16:38

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Фото: «Белсат»

«Можа, так і трэба?» — совсем не о белорусах.

Youtube-блогер «Свядомы» разрушил миф об извечной пассивности и покорности белорусов.

Рассмотрев хронологию событий важных моментов истории Беларуси, мы убедимся, что покорность с характерным ей «можа, так і трэба?» — совсем не о белорусах.

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