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Блогер опроверг миф о пассивности и покорности белорусов
Источник материала: Хартия'97
Блогер опроверг миф о пассивности и покорности белорусов
«Можа, так і трэба?» — совсем не о белорусах.
Youtube-блогер «Свядомы» разрушил миф об извечной пассивности и покорности белорусов.
Рассмотрев хронологию событий важных моментов истории Беларуси, мы убедимся, что покорность с характерным ей «можа, так і трэба?» — совсем не о белорусах.
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«Можа, так і трэба?» — совсем не о белорусах.
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