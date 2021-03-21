Пять самых доступных продуктов для здоровья и красоты

Источник материала: Sputnik Беларусь

Диетолог, управляющая "СПА – Эстетик центр "Виктория" Лариса Борисевич рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, какие продукты укрепят здоровье и помогут дольше сохранять красоту.

Капуста брокколи

Брокколи – богатейший источник витаминов С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К, бета-каротина, макро - и микроэлементов – кальция, калия, фосфора, магния, цинка, селена, марганца и серы.

"Интересный факт – количество витамина С в брокколи и в лимоне совпадают. Овощ содержит много растительного белка и клетчатки, которая снижает уровень "плохого" холестерина в крови, улучшает пищеварение и способствует нормализации кишечной микрофлоры. Есть в брокколи и незаменимые кислоты, которые по пищевой ценности приравниваются к говядине, а наличие лизина и изолейцина – к белку куриного яйца", - рассказала диетолог.

Одно из уникальных свойств брокколи – детоксикация организма, нейтрализация и выведение токсических веществ, в том числе и радиоактивных.

"Это свойство связано с наличием в овоще пигментов глюконастурцина, глюкобрассцина. В состав брокколи входят два мощных антиоксиданта – сульфорафан и индол – 3 карбинол. Сульфорафан обладает выраженным противовоспалительным действием, а также предотвращает развитие атеросклеротических бляшек", - пояснила Лариса Борисевич.

По мнению зарубежных ученых, сульфорафан подавляет рост бактерий H.bacter, который вызывает гастрит и язву желудка, предупреждает рак кишечника и желудка.

"Биологически активное вещество индол 3- карбинол, который содержится в брокколи, снижает риск развития рака. Его противораковые свойства доказаны в отношение таких гормонозависимых опухолей как рак молочной железы, яичников, поджелудочной железы и простаты", - рассказала эксперт.

Брокколи - низкокалорийный продукт с низким гликемическим индексом. По этой причине он просто незаменим в диетическом питании при сахарном диабете, а также для тех, кто хочет похудеть и сохранить фигуру. Содержащиеся в составе брокколи витамины, микро- и макроэлементы, антиоксиданты способствуют сохранению красоты и молодости за счет синтеза коллагена.

Овсяная каша

Овсянка – самый полезный завтрак, уверена эксперт.

"В одной тарелке умещается половина суточной нормы полезных для организма веществ. Эта каша задаст тонус на весь день, обеспечит энергией и улучшит настроение. Овсяная каша является лучшим источником клетчатки, сложных углеводов и бета-глюканов – растворимых пищевых волокон, которые позволяют дольше чувствовать насыщение и медленно отдавать энергию при переваривании пищи. К тому же, бета-глюканы способствуют снижению плохого холестерина, связывают и выводят его из организма. Например, 3 грамма овсяных волокон (тарелка каши) снижают уровень холестерина на 20 %", - отметила диетолог.

Клетчатка, которая содержится в оболочке овсяных зерен, снижает уровень сахара в крови. Именно поэтому каша из овса полезна для больных сахарным диабетом, а также для людей с лишним весом. Кроме того, клетчатка превращается в желудке в густой гель, обволакивает и защищает слизистую желудочно-кишечного тракт. Клетчатка – пребиотик или иначе - питательная среда для микрофлоры кишечника. Нерастворимая клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, очищает организм от шлаков и токсинов.

Овсянка содержит магний, кальций, калий, фосфор, железо, цинк, йод, витамины группы В, ниацин и токоферол. Овес обладает антиоксидантным действием, замедляет процессы старения, защищает от рака, улучшает обменные процессы и поэтому незаменим в программах снижения веса.

"Овсяная каша – идеальный завтрак для спортсменов, так как улучшает состояние мышечной ткани, содержит большое количество протеинов и дает чувство насыщения и энергию на много часов. Овсянка – натуральный антидепрессант. Чтобы получить максимум полезных свойств овсяной каши, лучше использовать цельнозерновую или плющеную крупу, геркулес №1", - резюмировала эксперт.

Яйца

Яйцо - натуральный продукт, в котором сбалансированно сочетаются питательные вещества, витамины, микроэлементы и аминокислоты, в том числе и незаменимые.

Белок яйца низкокалориен и дает чувство длительного насыщения, поэтому яйца так часто включаются в различные диеты. Куриный желток богат витамином D, который повышает иммунитет и помогает лучше усваивать кальций.

"Употребление яиц – хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и в частности – рака молочной железы. Содержащийся в яйцах лютеин защищает сетчатку глаз от катаракты. Тандем витаминов D и кальция защищает и оздоравливает костно-мышечную ткань организма", - отметила Лариса Борисевич.

Яичный белок активно участвует в построении мышечной ткани, именно поэтому яйца рекомендованы спортсменам.

"Польза и эффективность яичного белка может конкурировать даже с белками говядины и молока. Яйца положительно влияют на работу головного мозга, улучшают память. Согласно исследованиям американских ученых, употребление всего одного яйца в день служит хорошей профилактикой болезни Альцгеймера", - заметила Лариса Борисевич.

Эксперт обратила внимание, что в яйцах, действительно, содержится много холестерина, но это никак не влияет на повышение холестерина в крови. Более того, яичный лецитин способен снизить уровень "плохого" холестерина в организме и не позволить ему осесть на стенках сосудов. Серные аминокислоты, которые содержатся в яйцах, благотворно влияют на нервную систему и повышают настроение.

Диетолог говорит о том, что яйца можно смело включать в свое меню тем, кто хочет похудеть – присутствующий в яйцах витамин В12 способствует расщеплению жиров. Яйца обеспечивают полноценное питание организма всеми необходимыми витаминами, микроэлементами и аминокислотами.

Стоит заметить, что лучше в организме человека лучше всего усваиваются яйца, которые приготовлены всмятку. В пищу яйца рекомендуется употреблять не менее 2-3 раз в неделю, если нет каких-либо противопоказаний.

Творог

Лариса Борисевич утверждает, что творог – еще один продукт, в котором есть все необходимое для здоровья человеческого организма.

"Лечебные свойства творога связаны с наличием в нем кальция, фосфора, а также полезных аминокислот, главная из которых – метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на нервную систему, поэтому употребление творога может служить хорошей профилактикой и восстановлением после стресса и депрессий. Метионин улучшает все метаболические процессы в организме, благоприятно влияет на работу сердца, желудочно-кишечного тракта и печени. Также эта полезная аминокислота способствует выведению жира из печени, нормальной выработке желчи и выведению избытка холестерина из организма", - отметила диетолог.

Для оздоровления печени полезно включать в меню творог 5% жирности.

Творог улучшает состояние костей и хрящевой ткани за счет присутствия в нем легко усвояемого кальция и метионина. Этот полезный продукт обладает диуретическим действием, поэтому его можно рекомендовать при сердечных заболеваниях с отеками, гипертонии и болезнях почек.

Творог – продукт для тех, кто хочет похудеть.

"Однако для этого подойдет не обезжиренный, а творог 4-5% жирности. Вообще, наиболее оптимальная жирность творога – 9 %, потому что именно при такой жирности в организме человека лучше всего усваивается кальций. На 1 грамм жира усваивается 10 миллиграммов кальция", - рассказала эксперт.

Чтобы сбросить пару-тройку лишних килограммов диетолог советует есть творог в первой половине дня, потому что вечером продукт будет блокировать жиросжигающий фермент липазу и гормон стройности адипонектин – они образуются в организме ночью.

Однако у вечернего приема творога тоже есть свои преимущества – возможность лучшего усвоения кальция, а также гарантия хорошего крепкого сна.

Киви

Эксперт уверяет, что киви – это фрукт здоровья, молодости и красоты. Ученые из университета Далласа подтвердили, что именно киви является самым полезным плодом, который встречается в природе.

Целебные свойства киви многообразны благодаря его уникальному витаминному, микроэлементному и ферментному составу.

"По содержанию витамина С киви уступает только шиповнику и черной смородине. Витамин С повышает иммунитет, укрепляет кровеносные сосуды, помогает бороться с вирусными и инфекционными заболеваниями и является сильнейшим антиоксидантом. Причем, витамин С в киви, в отличие от других фруктов, не разрушается даже при длительном хранении и консервации", - говорит Лариса Борисевич.

Норвежские ученые доказали, что употребление 2- 3 плодов киви предупреждает развитие атеросклероза, инсультов и инфарктов.

"Богат киви калием, который хорошо снижает артериальное давление, и поэтому очень полезен для гипертоников. В сочетании с клетчаткой калий способствует выведению из организма "плохого" холестерина. Витамины А и Е, которые также присутствуют в киви, тормозят и предупреждают развитие онкологии, продлевают молодость. Также , в киви содержится очень много коллагена, который помогает дольше сохранять красоту и молодость кожи", - подытожила эксперт.