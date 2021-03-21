Цыганков: «Власть для них идол, ради которого они готовы пожертвовать хоть половиной населения Беларуси»

пишет Виталий Цыганков. - Можно было бы ответить одним словом — «никакой». И это был бы самый исчерпывающий и обоснованный фактами ответ. Просто поддерживай, что говорит и делает власть — вот и вся идеология. «Недавно мне пришлось отвечать на вопрос одного молодого человека о том, какая идеология есть у ябатьковых экспертов, —Виталий Цыганков. - Можно было бы ответить одним словом — «никакой». И это был бы самый исчерпывающий и обоснованный фактами ответ. Просто поддерживай, что говорит и делает власть — вот и вся идеология.





Когда власть говорит, что за альтернативными кандидатами кукловоды из Газпрома — кричи, что из Газпрома. Когда через месяц власть говорит, что кукловоды с Запада — еще активнее кричи, что с Запада. Говорит власть о многовекторности — прославляй мудрую многовекторность. Скажут, не надо никакой многовекторности — заявляй, что всегда так думал и что ты вообще, как говорит о себе Дзермант, «русский белорус».





Стратегическое партнерство с Ираном — прославляй. Развернулся, забыли про Иран и дружим с их соперниками в регионе, Арабскими Эмиратами – прославляй еще больше.





Избивают и сажают людей ни за что — правильно, так и нужно. Когда же политзаключенных освобождают, что было в белорусской истории — «мудрое и своевременное решение».

Государство дает деньги из бюджета предприятиям — правильно. Забирает — еще правильнее. Развивает малый бизнес — прославляй. Набрасывается на предпринимателей с угрозами — пиши, что ты всегда тоже так думал.





Провозглашается мягкая белоруссизация — пиши, как это хорошо и правильно, ведь надо же язык нашу родненький поддерживать, и государство, мол, все делает для этого (хотя, конечно, ты понимаешь, что все это не по-настоящему, поэтому и осторожно). Но как только твой вождь начинает пугать белорусским языком — с радостью подхватывай, и не забудь сам окончательно во всем перейти на русский язык, подальше от крамольного белорусского.





Единственная нестыковочка, которая могла бы нарушить их гармоничную картину мира – это если бы произошел серьезный, реальный конфликт между Лукашенко и Москвой. Особенно проблемно было бы для тех, кто кормятся одновременно и из белорусского бюджета, и из разных российских фондов. Помню, как бледно выглядел Кривошеев, когда в разгар кризиса с вагнеровцами его пригласил к себе в программу Соловьев, который в тот момент был очень рассержен на Лукашенко за задержание этих «российских боевиков». Кривошеев бэкал, мэкал («разберутся, все решится»), но в итоге перешел к спасательной формулировке, что это все придумало ЦРУ.





Кстати, реальные русские националисты вроде телеграм-канала «картошка престолов» не питают никаких иллюзий насчет «пророссийскости» шпаковских и дзермантов, называя их «батькины эксперты» и обвиняя в «белорусском национализме»).





Есть, правда, один пункт, в котором все они, несмотря на свои стилистические различия, достаточно похожи. Это — приоритет интересов власти над интересами, судьбой и даже жизнью конкретных людей.

Власть (которую они любят подменять словом «государство») — для них идол и абсолют, ради которого они готовы пожертвовать хоть половиной населения Беларуси.





А в остальном — нет ни одного тезиса, ни одного положения, по которому участники условного «Клуба редакторов» не могли бы радикально развернуться на следующий же день. При этом уровень успеваемости оценивается по тому, кто ближе и точнее угадает настроение и мысли первой для них личности. Кто угадал — того «хозяин» и назначает «главной женой», то есть «главным экспертом».