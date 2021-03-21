Некоторые страны переходят на летнее время. Что меняется в Беларуси?









Фото из открытых источников





Некоторые страны мира в ночь с 27 на 28 марта 2021 года переведут стрелки часов на один час вперед и перейдут на так называемое летнее время. В частности, с 28 марта разницы во времени у Беларуси с Литвой, Латвией и Украиной больше не будет (зимой она составляет один час). Разница во времени с Польшей составит один час, а не два, как сейчас. К примеру, 28 марта, когда в Беларуси будет 9 часов утра, в Польше – 8.00.





С учетом перехода соседних стран на зимнее время транспортные службы Беларуси изменяют расписание маршрутов. Корректировка коснется автобусного и железнодорожного транспорта, а также авиасообщения. Это нужно учитывать при планировании зарубежных поездок.





Кроме того, есть неочевидные, на первый взгляд, изменения. Например, футбольные болельщики, которые следят за розыгрышем Лиги чемпионов, должны подстроиться под новое расписание игр. Если сейчас они начинаются в 20.55 и 23.00 по белорусскому времени, то с переходом некоторых стран на летнее время игры будут стартовать в 19.55 и 22.00.



