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22-летняя серфингистка погибла от удара молнии
Источник материала: Партизан
Серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас погибла от удара молнии.
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Трагический инцидент произошел на одном из местных пляжей на юге страны. Во время грозы 22-летняя спортсменка проводила тренировку в воде. Серфингистка готовилась к квалификационному турниру на Олимпиаду в Токио, который должен был пройти в Сальвадоре в конце мая.
Соболезнования в связи со смертью Диас выразили директор Института спорта Сальвадора Ямил Букеле и министр туризма страны Морена Вальдес.
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Серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас погибла от удара молнии.
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