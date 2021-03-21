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Под Могилевом на Днепре образовался затор из льдин — говорят, это редкое явление

21.03.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщают подписчики сообщества Вконтакте «Могилев real», под Могилевом в районе Любужа на Днепре образовался затор из льдин.


Иллюстративное фото: pixabay.com

Под Могилевом на Днепре образовался затор из льдин — говорят, это редкое явление, пишет mogilev.online.









— Уникальное зрелище, — пишет очевидец.

Из-за скопления льдин происходит стеснение водного течения, поэтому уровень воды в реке может подняться.
 
Теги: Могилев
 
 
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Как сообщают подписчики сообщества Вконтакте «Могилев real», под Могилевом в районе Любужа на Днепре образовался затор из льдин.
 
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