|
Под Могилевом на Днепре образовался затор из льдин — говорят, это редкое явление
Источник материала: Партизан
Как сообщают подписчики сообщества Вконтакте «Могилев real», под Могилевом в районе Любужа на Днепре образовался затор из льдин.
Иллюстративное фото: pixabay.com
Под Могилевом на Днепре образовался затор из льдин — говорят, это редкое явление,
— Уникальное зрелище, — пишет очевидец.
Из-за скопления льдин происходит стеснение водного течения, поэтому уровень воды в реке может подняться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщают подписчики сообщества Вконтакте «Могилев real», под Могилевом в районе Любужа на Днепре образовался затор из льдин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)