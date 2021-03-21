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Илон Маск все ближе к глобальному покрытию планеты спутниковым интернетом

21.03.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Проект Starlink, который все еще находится в стадии бета-теста, уже предлагает высокие скорости и меньшие задержки.

 

Илон Маск все ближе к глобальному покрытию планеты спутниковым интернетом
Илон Маск.

 

Бета-тестировщики Starlink поделились свежими результатами тестов, в которых зафиксирован новый рекорд максимальной скорости загрузки — 400 Мбит/с.

Как сообщает unian.net со ссылкой на ITC.ua, скриншоты результатов тестов опубликовали пользователи под никами BQBrad и DontStayInOnePlace в Reddit — пиковая скорость загрузки составляла 400 Мбит/с. Новый рекорд был зафиксирован в Канаде.

 

Илон Маск все ближе к глобальному покрытию планеты спутниковым интернетом
Скриншот: ITC.

 

Проект Starlink, который все еще находится в стадии бета-теста, уже предлагает высокие скорости и меньшие задержки ввиду того, что спутники SpaceX работают на существенно более низких высотах на низкой околоземной орбите и оснащены передовыми технологиями.

У SpaceX уже есть около 1325 спутников Starlink, из которых более 1200 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. 23 марта SpaceX планирует отправить на орбиту очередную партию из 60 спутников в рамках миссии Starlink 22 v1.0.

Ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и т.д.) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует в первой фазе вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников. Впоследствии их количество хотят увеличить до 42 тысяч.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Расходы на проект компания оценивает в 10 миллиардов долларов.

 
 
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Проект Starlink, который все еще находится в стадии бета-теста, уже предлагает высокие скорости и меньшие задержки.  
 
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