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Латушко предупредил госслужащих: «Не совершайте преступления! Делайте свой выбор в интересах народа»

21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Народного антикризисного управления провел первую онлайн-встречу с действующими белорусскими чиновниками, которые подписали открытое письмо за отставку Лукашенко.

Латушко предупредил госслужащих: «Не совершайте преступления! Делайте свой выбор в интересах народа»

Среди подписавших обращение – сотрудники Нацбанка, Минздрава, МИД, Министерства культуры, Генпрокуратуры, таможни, Министерства по налогам и сборам и многих других госучреждений и ведомств.

– Сейчас белорусским чиновникам не позволяют действовать эффективно и показывать свой профессионализм, демотивируют, – заявил Павел Латушко во время онлайн-встречи с госслужащими. – Все приказы режим спускает сверху и заставляет беспрекословно подчиняться, не допуская никакой инициативы.

Как только мы дадим государственным служащим возможность реально действовать на благо страны и людей – это быстро вернет престиж профессии.

Важнейшим принципом будущего построения госслужбы должен стать профессионализм, не зависящий от несовпадения мнения с начальником или его политических взглядов.

Латушко отметил, что чиновник, который совершил преступное деяние и иное правонарушение, участвует в репрессиях, принимает или визирует неправовые решения, противоречащие Конституции, безусловно будет отвечать перед законом, но эта ответственность будет носить исключительно индивидуальный характер.

Руководитель НАУ добавил, что госслужащие, которые выбирают сторону народа и не совершают противоправных действий, нужны Новой Беларуси – и будут иметь перспективы развития на госслужбе.

– Не совершайте преступления! Не визируйте неправовые документы, делайте свой выбор в интересах народа. Это гарантия вашего будущего, – заявил Павел Латушко.

 
 
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Глава НАУ провел первую онлайн-встречу с действующими белорусскими чиновниками.
 
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