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Бойкот фанатов: на матчи чемпионата Беларуси сгоняют актив БРСМ
Источник материала: Хартия'97
Бойкот фанатов: на матчи чемпионата Беларуси сгоняют актив БРСМ
Также вместо болельщиков выставили баннер с болельщиками питерского «Зенита».
Стартовавший на прошлой неделе новый сезон высшей лиги уже отметился низкой посещаемостью матчей – по сравнению с прошлым годом этот показатель упал почти на 60%. Одной из причин тому стал объявленный фан-секторами клубов бойкот из-за политической ситуации в стране. Без фанатской поддержи в новом сезоне остались многие команды «вышки», пишет
Заполнить пустующие трибуны попытались привычным способом: на матчах в Минске и Гомеле были замечены организованные группы военнослужащих, еще дальше пошли в Витебске – там миссию по замене фан-сектора поручили БРСМ.
И если на секторе ультрас хотя бы присутствовали люди, то и иллюзию нахождения болельщиков за воротами ЦСК «Витебский» должен был создавать огромный баннер. Здесь, правда, тоже что-то пошло не так – внимательные болельщики «северян» заметили, что основой для баннера стало фото фанов «Зенита», на которое «прифотошопили» шарфы и эмблемы «Витебска».
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Также вместо болельщиков выставили баннер с болельщиками питерского «Зенита».
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