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На акции солидарности в Варшаве поздравили с днем рождения активистку Полину Шарендо-Панасюк
Источник материала: Хартия'97
На акции солидарности в Варшаве поздравили с днем рождения активистку Полину Шарендо-Панасюк
Фотофакт.
Читатели сайта Charter97.org прислали в редакцию фото акции солидарности в Варшаве.
Белорусская диаспора в польской столице поздравила активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк с днем рождения.
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