Источник материала: Хартия'97

Великобритания намерена противостоять вмешательству России во внутренние дела других стран 1 21.03.2021, 18:01

Спецслужбам будет поручено бороться с «враждебными государственными субъектами».

Военное руководство Великобритании поручило спецподразделению ВС — особой воздушной службе (SAS), а также другим подразделениям, входящим в группу сил специального назначения (SFG), противодействовать вмешательству России по всему миру, пишет unian.net .

Как сообщил The Daily Telegraph начальник генерального штаба Марк Карлтон-Смит, этим спецслужбам будет поручено бороться с «враждебными государственными субъектами».

До сих пор с «враждебными государственными субъектами» имели дело такие спецслужбы, как внешнеполитическая разведка Великобритании (MI6) и Центр правительственной связи (GCHQ).

Теперь же подразделения SFG будут работать вместе с MI6, проводя секретные операции в отношении «российских шпионов и военных подразделений».

Под враждебными госсубъектами, как полагает британское издание, подразумеваются Россия, Китай, Северная Корея и Иран. При этом Россия вызывает у британского военного руководства наибольшую озабоченность. Подразделениям SFG будет, вероятно, поручено разоблачать деятельность российской военной разведки (ГРУ).

Эти изменения вводятся в рамках масштабного пересмотра главных задач обороны страны. Доклад Министерства обороны с подробным изложением задач будет опубликован в понедельник, 22 марта.

Что этому предшествовало

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские ВС должны быть перестроены с учетом кардинального изменения угроз по сравнению с тем, что было 30 лет назад.

На эти меры министерство выделит вооруженным силам дополнительно £3 млрд, из которых £120 млн пойдут на формирование новой бригады специального назначения. Эта бригада будет поддерживать работу SAS и силы государств-партнеров по всему миру.

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