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«Почти за год медикам не выплачены огромные суммы»
Источник материала: Хартия'97
«Почти за год медикам не выплачены огромные суммы»
Как белорусских врачей оставляют без заслуженных денег.
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— Повторю: в больнице никому не выплачивается 100% ковидная надбавка при условии, когда более 1/3 часов приходится на работу с ковидными пациентами. В других больницах платят, по крайней мере, платили. В Лидской ЦРБ ссылаются якобы на «эпизодическую работу».
Но в законе не прописано, что такое эпизодическая работа и правило 1/3 часов как раз-таки и относится к эпизодической работе, иначе теряется вся суть этой доплаты.
При личной беседе по секрету одним из администраторов было сказано, что это личное распоряжение главврача Трубчика — не платить данную надбавку для экономии средств.
Также в больнице отказываются оплачивать ковидные надбавки при оказании помощи нереконвалесцентным пациентам (кто завис на 21 день и более) в «красной» зоне, якобы они «не заразные» и оплата за них не полагается. Ни в одном из Минздравовских документов об этом нет ни слова.
Пример: вызывают хирурга на консультацию в ковидную реанимацию. У пациента ПЦР брали 22 дня назад. Он считается якобы уже «не заразным» и поэтому оплата за эту консультацию не полагается. И плевать, что медик идет в грязную зону, надевает СИЗ, идет в палату, где, кроме консультируемого пациента лежат другие ковидные пациенты...
На самом же деле оплата должна быть.
В итоге за почти год медикам не выплачены огромные суммы. А за сэкономленные деньги к концу года администрация сама себе жирные премии назначила. У кого-то убыло, у кого-то прибыло. Закон сохранения денежных масс.
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Как белорусских врачей оставляют без заслуженных денег.
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