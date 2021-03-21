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Чалый о голосовании на "Голосе": Число сторонников перемен не уменьшилось
Источник материала: Партизан
Независимый аналитик Сергей Чалый во время стрима на канале "Чалый Live" высказался о голосовании на платформе "Голос".
Сергей Чалый / Еврорадио
По мнению Чалого, цель инициативы, предложенной Светланой Тихановской, заключается в том,
"Это уже близко к тому, сколько людей поучаствовало в проекте "Голос" после голосования, присылая фото своих бюллетеней. Из всех определённым образом голосующих на выборах в "Голосе" участвовало меньшинство. Если предполагать, что процент по-прежнему то же, то это означает, что колличество людей, несогласных с тем, что происходит в стране, не уменьшилось", — уверен аналитик.
Общенациональное голосование стартовало 18 марта. За первые 24 часа в нём поучаствовало более 400 тысяч белорусов.
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Независимый аналитик Сергей Чалый во время стрима на канале "Чалый Live" высказался о голосовании на платформе "Голос".
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