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Чалый о голосовании на "Голосе": Число сторонников перемен не уменьшилось

21.03.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Независимый аналитик Сергей Чалый во время стрима на канале "Чалый Live" высказался о голосовании на платформе "Голос".



Сергей Чалый / Еврорадио

По мнению Чалого, цель инициативы, предложенной Светланой Тихановской, заключается в том, передает Еврорадио, чтобы развеять месседж властей о сдувании протеста. Нынешний результат голосования — а на 13:00 21 марта за переговоры с белорусскими властями при посредничестве ООН и ОБСЕ проголосовало 600 тысяч белорусов — по мнению Чалого показывает на то, что сторонников перемен в Беларуси за последние восемь месяцев меньше не стало.

"Это уже близко к тому, сколько людей поучаствовало в проекте "Голос" после голосования, присылая фото своих бюллетеней. Из всех определённым образом голосующих на выборах в "Голосе" участвовало меньшинство. Если предполагать, что процент по-прежнему то же, то это означает, что колличество людей, несогласных с тем, что происходит в стране, не уменьшилось", — уверен аналитик.

Общенациональное голосование стартовало 18 марта. За первые 24 часа в нём поучаствовало более 400 тысяч белорусов.
 
 
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Независимый аналитик Сергей Чалый во время стрима на канале "Чалый Live" высказался о голосовании на платформе "Голос".
 
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