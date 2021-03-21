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Динара Алимбекова завоевала серебро в последней гонке сезона и выиграла молодежный зачет Кубка мира

21.03.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в гонке с массовым стартом. Этой гонкой завершился Кубок мира сезона-2020/21.

Динара Алимбекова завоевала серебро в последней гонке сезона и выиграла молодежный зачет Кубка мира


Фото: Дарья Бурякина

Гонка проходила при сильнейшем ветре, поэтому даже с шестью (1+2+0+3) промахами Динара убегала с последней стрельбы лидером, пишет SPORT.TUT.BY, но на заключительном круге ее опередила норвежка Ингрид Тандреволд (0+1+3+1).

Третье место заняла немка Франциска Пройс (0+1+4+1).

За медаль боролась и Анна Сола, которая с 8 (1+1+3+3) промахами стала в итоге шестой. Елена Кручинкина (3+1+3+0) финишировала 27-й.

Динара Алимбекова в итоге заняла седьмое место в общем зачете и выиграла молодежный зачет Кубка мира.

Анна Сола в общем зачете стала 23-й, Елена Кручинкина — 30-я, Ирина Кривко — 45-я.

В Кубке наций Беларусь заняла пятое место.
 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в гонке с массовым стартом. Этой гонкой завершился Кубок мира сезона-2020/21.
 
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