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Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках

21.03.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках
Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребенка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?

Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".

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