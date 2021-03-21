|
Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках
21.03.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Геном человека содержит около 3 миллиардов "символов". Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)