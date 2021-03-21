Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках

Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребенка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?

Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".

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