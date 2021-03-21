На мать пятерых детей завели уголовное дело «за активную протестную деятельность»

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УВД Миноблисполкома сообщает о задержании 38-летней жительницы агрогородка Ждановичи, которая якобы организовывала протестные акции в поселке.





Судя по публикациям в СМИ, речь идет об Ольге Золотарь , которая была наблюдателем на президентских выборах.

По информации милиции , задержанная являлась администратором местного дворового чата и организатором «несанкционированных массовых мероприятий, так называемых «чаепитий», «прогулок», «концертов»».

Сообщается, что «за активную протестную деятельность» в отношении нее возбуждено уголовное дело.

За проведение пикетирования – «вывешивания полотна с незарегистрированной символикой в окне» – к административной ответственности привлечен ее супруг.

Дети находятся под присмотром бабушки. Как сообщила милиция, госорганы дадут оценку выполнению супругами обязанностей по воспитанию детей.