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На мать пятерых детей завели уголовное дело «за активную протестную деятельность»

21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

УВД Миноблисполкома сообщает о задержании 38-летней жительницы агрогородка Ждановичи, которая якобы организовывала протестные акции в поселке.

На мать пятерых детей завели уголовное дело «за активную протестную деятельность»

Судя по публикациям в СМИ, речь идет об Ольге Золотарь, которая была наблюдателем на президентских выборах.

По информации милиции, задержанная являлась администратором местного дворового чата и организатором «несанкционированных массовых мероприятий, так называемых «чаепитий», «прогулок», «концертов»».

Сообщается, что «за активную протестную деятельность» в отношении нее возбуждено уголовное дело.

За проведение пикетирования – «вывешивания полотна с незарегистрированной символикой в окне» – к административной ответственности привлечен ее супруг.

Дети находятся под присмотром бабушки. Как сообщила милиция,  госорганы дадут оценку выполнению супругами обязанностей по воспитанию детей.

 
 
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