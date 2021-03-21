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На мать пятерых детей завели уголовное дело «за активную протестную деятельность»
21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
УВД Миноблисполкома сообщает о задержании 38-летней жительницы агрогородка Ждановичи, которая якобы организовывала протестные акции в поселке.
Судя по публикациям в СМИ, речь идет об
Сообщается, что «за активную протестную деятельность» в отношении нее возбуждено уголовное дело.
За проведение пикетирования – «вывешивания полотна с незарегистрированной символикой в окне» – к административной ответственности привлечен ее супруг.
Дети находятся под присмотром бабушки. Как сообщила милиция, госорганы дадут оценку выполнению супругами обязанностей по воспитанию детей.
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Дети находятся под присмотром бабушки.
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