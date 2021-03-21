Власти пояснили, когда нужно согласовывать чтение книг в общественном месте





пишет newsbel.by, что законодательством не ограничивается как чтение книг белорусских писателей, так и чтение книг в общественных местах, но в некоторых случаях это должно быть согласовано с властями. В своем ответе чиновники отметили,newsbel.by, что законодательством не ограничивается как чтение книг белорусских писателей, так и чтение книг в общественных местах, но в некоторых случаях это должно быть согласовано с властями.





«Если чтение книг имеет признаки, которые относятся к Закону Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», то проведение такого чтения должно согласовываться в соответствии с требованиями, предусмотренными данным законом», — говорится в ответе.





Напомним, 26 февраля за чтение в электричке книг белорусских писателей (Якуба Коласа, Владимира Короткевича и других) были задержаны около 30 пожилых людей.



