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Власти пояснили, когда нужно согласовывать чтение книг в общественном месте
Источник материала: Партизан
Представители инициативы skarga.help получили ответ администрации Московского района Минска на обращение о задержании пенсионерок за чтение в электричке книг белорусских писателей.
В своем ответе чиновники отметили,
«Если чтение книг имеет признаки, которые относятся к Закону Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», то проведение такого чтения должно согласовываться в соответствии с требованиями, предусмотренными данным законом», — говорится в ответе.
Напомним, 26 февраля за чтение в электричке книг белорусских писателей (Якуба Коласа, Владимира Короткевича и других) были задержаны около 30 пожилых людей.
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Представители инициативы skarga.help получили ответ администрации Московского района Минска на обращение о задержании пенсионерок за чтение в электричке книг...
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