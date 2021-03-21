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Власти пояснили, когда нужно согласовывать чтение книг в общественном месте

21.03.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители инициативы skarga.help получили ответ администрации Московского района Минска на обращение о задержании пенсионерок за чтение в электричке книг белорусских писателей.


В своем ответе чиновники отметили, пишет newsbel.by, что законодательством не ограничивается как чтение книг белорусских писателей, так и чтение книг в общественных местах, но в некоторых случаях это должно быть согласовано с властями.

«Если чтение книг имеет признаки, которые относятся к Закону Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», то проведение такого чтения должно согласовываться в соответствии с требованиями, предусмотренными данным законом», — говорится в ответе. 

Напомним, 26 февраля за чтение в электричке книг белорусских писателей (Якуба Коласа, Владимира Короткевича и других) были задержаны около 30 пожилых людей.
 
Теги: Минск
 
 
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Представители инициативы skarga.help получили ответ администрации Московского района Минска на обращение о задержании пенсионерок за чтение в электричке книг...
 
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