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В понедельник в Беларуси ожидается до +5 градусов
Источник материала: Хартия'97
В понедельник в Беларуси ожидается до +5 градусов
Будет облачно с прояснениями.
Кратковременный снег и гололедица ожидаются в Беларуси 22 марта, сообщили
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ночью и местами днем ожидаются кратковременные снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит минус 1-6, днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.
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Будет облачно с прояснениями.
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