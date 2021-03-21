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Тихановская: За три дня беларусы вернули себе чувство единства и большинства
Источник материала: Партизан
Всего за три дня белорусы вернули себе чувство единства и большинства. Об этом заявила Светлана Тихановская, комментируя голосование за переговоры, которое продолжается на платформе "Голос". К данному моменту там проголосовали более 620 тысяч белорусов.
Светлана Тихановская
"Это абсолютный рекорд для всех опросов в «Голосе» с лета 2020-го, — замечает Тихановская. — Реакция режима последовала незамедлительно. Пропаганда рассказывает о том, в чём режим разбирается лучше всего — фальсификациях и накрутках. Они отключают интернет, блокируют сайты, заставляют людей голосовать «против». Они хотят опять посеять страх — но с каждым днем только усиливают свой собственный",
Политик напоминает, что чат-боты для голосования через телеграм и вайбер не заблокированы. А если кого-то вынудили проголосовать против переговоров, позже он может переголосовать — платформа засчитает только последний голос. "За 8 месяцев существования «Голоса» ни один номер не был рассекречен. Вы можете проголосовать и удалить переписку – и тогда не останется никаких следов", — напоминает Тихановская.
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Всего за три дня белорусы вернули себе чувство единства и большинства. Об этом заявила Светлана Тихановская, комментируя голосование за переговоры, которое...
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