ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская: За три дня беларусы вернули себе чувство единства и большинства

21.03.2021 20:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всего за три дня белорусы вернули себе чувство единства и большинства. Об этом заявила Светлана Тихановская, комментируя голосование за переговоры, которое продолжается на платформе "Голос". К данному моменту там проголосовали более 620 тысяч белорусов.



Светлана Тихановская

"Это абсолютный рекорд для всех опросов в «Голосе» с лета 2020-го, — замечает Тихановская. — Реакция режима последовала незамедлительно. Пропаганда рассказывает о том, в чём режим разбирается лучше всего — фальсификациях и накрутках. Они отключают интернет, блокируют сайты, заставляют людей голосовать «против». Они хотят опять посеять страх — но с каждым днем только усиливают свой собственный", передает Еврорадио.

Политик напоминает, что чат-боты для голосования через телеграм и вайбер не заблокированы. А если кого-то вынудили проголосовать против переговоров, позже он может переголосовать — платформа засчитает только последний голос. "За 8 месяцев существования «Голоса» ни один номер не был рассекречен. Вы можете проголосовать и удалить переписку – и тогда не останется никаких следов", — напоминает Тихановская.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за три дня белорусы вернули себе чувство единства и большинства. Об этом заявила Светлана Тихановская, комментируя голосование за переговоры, которое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. Хор Вольных Боровлян сорвал аплодисменты в торговом центре «Экспобел»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by