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«Гомель» обыграл «Шахтер» и повел в счете в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Продолжается плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. «Гомель» на домашней площадке вырвал победу у «Шахтера» в третьем матче полуфинальной серии.
Поединок получился по-настоящему драматичным. В начале второго периода счет был равным 1:1. Однако затем хоккеисты «Шахтера» сумели воспользоваться ошибками соперника и менее чем за три минуты отличились дважды. А вот в заключительном периоде «Гомель» не только сравнял счет, но и вышел вперед. В итоге гол Игоря Ревенко оказался победным – 4:3. Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Гомеля».
Следующий матч команды проведут во вторник. Напомним, во второй полуфинальной паре «Юность-Минск» – «Металлург-Жлобин» счет в серии равный – 1:1.
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Продолжается плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. «Гомель» на домашней площадке вырвал победу у «Шахтера» в третьем матче полуфинальной серии. Поединок...
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