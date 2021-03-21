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На «Минск-арене» прошло официальное закрытие сезона ХК «Динамо»

21.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На «Минск-арене» прошло официальное закрытие сезона ХК «Динамо»

На «Минск-арене» прошло официальное закрытие сезона хоккейного клуба «Динамо». Порадоваться за любимых спортсменов пришло более тысячи болельщиков. 

Интересно, что в программу включили и финальную стадию детского турнира «Кубок вызова». Борьбу в нем вели ребята 2011 года рождения, а руководили командами игроки «Динамо-Минск». В итоге победу в соревнованиях одержали хоккеисты столичной СДЮШОР имени Руслана Салея. Эту команду возглавил защитник «Динамо» Илья Шинкевич. Праздничная атмосфера на «Минск-арене» стала отличным подарком не только для болельщиков, но и для самих хоккеистов.

Для «Динамо» этот сезон стал особенным. Команда впервые за последние 5 лет сумела выйти в плей-офф, где оказала достойное сопротивление питерскому СКА. Болельщики по достоинству оценили игру в исполнении команды Крэйга Вудкрофта. И церемония закрытия сезона получилась по-настоящему праздничной.

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Теги: Минск
 
 
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На «Минск-арене» прошло официальное закрытие сезона хоккейного клуба «Динамо». Порадоваться за любимых спортсменов пришло более тысячи болельщиков.  Интересно,...
 
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