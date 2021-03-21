Правительство Венгрии заявило о давлении со стороны Запада из-за использования вакцин «Спутник V» и Sinopharm

Источник материала: ОНТ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о прессинге со стороны западных стран из-за решения правительства закупать вакцины от COVID-19 российского и китайского производителей, сообщает агентство «ТАСС».

Петер Сийярто отметил, что решение о закупке данных вакцин было принято после тщательного анализа, в ходе которого эксперты изучили результаты исследований препаратов и предоставленную производителем документацию, посетили места производства.

Исследования образцов вакцины «Спутник V» в Венгрии проводились в ноябре 2020 года, в феврале 2021 года Национальный центр общественного здравоохранения страны одобрил применение на территории страны российского препарата.

Сейчас в Венгрии для вакцинации используют пять препаратов от компаний Moderna, AstraZeneca, Pfizer – BioNTech, российский «Спутник V» и препарат китайской компании Sinopharm.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram