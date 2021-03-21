Волейболистки «Минчанки» вышли в «Финал шести» российской Суперлиги

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Ленинградку» во втором матче квалификационного раунда плей-офф и вышли в «Финал шести» российской Суперлиги.

После домашнего поражения со счетом 2:3 белорусской команде необходимо было побеждать в трех или четырех сетах для выхода в решающую стадию турнира. И с этой задачей «Минчанка» справилась. Итоговый счет поединка – 3:1 в пользу белорусок. В составе нашей команды самой результативной стала Виктория Секретова, которая заработала 21 балл.

Матчи «Финала шести» российской Суперлиги пройдут с 29 марта по 3 апреля на площадке казанского «Динамо-Ак Барс», ставшего победителем предварительного этапа турнира.

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