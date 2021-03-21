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Динара Алимбекова завоевала второе место на этапе Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
Белорусская биатлонистка заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция),
На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Динара Алимбекова допустила шесть промахов, уступив биатлонистке из Норвегии Ингрид Тандревольд. Дистанцию Тандревольд преодолела за 34 мин 53,1 сек, допустив пять промахов.
На третьем месте – немка Франциска Пройс (отставание 11,1 сек, 6 промахов).
Анна Сола заняла шестое место (отставание 24,9 сек, 8 промахов), а Елена Кручинкина – на 27-й строчке (отставание 2 мин 40,1 сек, 7 промахов).
Фото: БЕЛТА
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Белорусская биатлонистка заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), передаёт БЕЛТА. На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми...
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