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Открытый диалог: в Бресте обсудили развитие молодежного движения
Источник материала: ОНТБресте обсудили развитие молодежного движения" class="one-news__figure-img">
Поддержка пожилых, работа на студенческих стройках и проекты для сельских школ – развитие молодежного движения обсуждали в Бресте.
«Открытый диалог» – это площадка, где молодые люди предлагают и обсуждают идеи для региона. Спектр широкий – образовательные, экологические, патриотические. Благоустройство городов и волонтерское направление. Представлены и уже действующие проекты – многие вышли в финал национального конкурса «100 идей для Беларуси» и получили господдержку.
БРСМ Брестской области объединяет 40 тысяч человек, их приоритетом на ближайшее время станет история. Сейчас работают над «Марафоном мужества» – это будет карта знаковых мест Великой Отечественной. По выстроенному маршруту позже организуют автопробег, поучаствовать в нем сможет каждый.
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Поддержка пожилых, работа на студенческих стройках и проекты для сельских школ – развитие молодежного движения обсуждали в Бресте. «Открытый диалог» – это...
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