Открытый диалог: в Бресте обсудили развитие молодежного движения

Источник материала: ОНТ

Бресте обсудили развитие молодежного движения" class="one-news__figure-img">

Поддержка пожилых, работа на студенческих стройках и проекты для сельских школ – развитие молодежного движения обсуждали в Бресте.





«Открытый диалог» – это площадка, где молодые люди предлагают и обсуждают идеи для региона. Спектр широкий – образовательные, экологические, патриотические. Благоустройство городов и волонтерское направление. Представлены и уже действующие проекты – многие вышли в финал национального конкурса «100 идей для Беларуси» и получили господдержку.

Татьяна Синявская, директор Чернавчицкой средней школы, автор проекта «Птичий дом»: «На территории агрогородка Чернавчицы в радиусе 20 километров нет зоны отдыха, экологической тропы, мы нашли территорию пять гектаров земли, где раньше добывали глину, сегодня это заброшенный карьер, который служит свалкой, мы с учениками школы провели мероприятия по благоустройству, убрали мусор, установили птичьи домики. Появится и детская парковка, и велопарковка, планируем соорудить тропу велоприключений».

Людмила Хлевинская, командир педагогического отряда «Горящие сердца»: «Мы работаем на базе детского оздоровительного лагеря "Березка". Уже сейчас бойцы волнуются, будем ли мы в этом году работать, поедем ли, на какие смены, какая тематика, даже родители волнуются, приедем ли мы. Лето как маленькая жизнь, там можно научиться и жизненным ситуациям, приобрести друзей».

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «Время не стоит на месте, нам всем необходимо меняться, как внешне так и внутренне, и об этом мы все с вами поговорим, услышать мнение губернатора, где именно применима молодежь в Брестском регионе, на что необходимо сделать упор нашей общественной организации».

БРСМ Брестской области объединяет 40 тысяч человек, их приоритетом на ближайшее время станет история. Сейчас работают над «Марафоном мужества» – это будет карта знаковых мест Великой Отечественной. По выстроенному маршруту позже организуют автопробег, поучаствовать в нем сможет каждый.

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