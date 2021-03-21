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Букингемский дворец разрабатывает пиар-кампанию для улучшения образа монархии

21.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Букингемский дворец разрабатывает пиар-кампанию для улучшения образа монархии

После скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором прозвучали слова о расизме в королевской семье, Букингемский дворец планирует перезапуск программ, связанных с поддержкой прав национальных меньшинств, рассказывает РБК.

В ближайшее время состоятся встречи помощников королевской семьи с представителями различных сфер деятельности и бизнеса, на которых будут обсуждаться возможные пиар-ходы для улучшения образа английской монархии.

По данным газеты Mail on Sunday, Букингемский дворец обратится за независимым мнением, которое поможет усовершенствовать подход к рассмотрению вопросов национальных меньшинств, представителей ЛГБТ-сообщества и людей с инвалидностью.

Новая стратегия в отношении социокультурного многообразия британского общества позволит королевской семье добиться значительного повышения своего рейтинга у подданных и станет ответом на заявление герцогов Сассекских о возможных расовых предрассудков среди монарших особ.

Фото: Pixabay

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После скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором прозвучали слова о расизме в королевской семье, Букингемский дворец планирует перезапуск...
 
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