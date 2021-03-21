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В Минске прошла поминальная служба в память о митрополите Филарете

21.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В память о первом Патриаршем экзархе Беларуси митрополите Филарете Вахромеевом в Минске сегодня прошла поминальная служба и открылась необычная экспозиция. 


В музее Белорусской православной церкви  в день рождения владыки появился  зал с личными вещами Филарета. По сути, это рабочий кабинет экзарха. Стол, шкафы, книги, рукописные документы, облачения и награды. Есть даже икона, которую особо почитал владыка. История жизни и служения одного из главных представителей духовенства – теперь наследие всех верующих.

Всего в музее, который открылся в 2013-м по инициативе митрополита Филарета, три зала. Здесь можно познакомиться и с историей православной церкви. Почти все экспонаты – одежда, лики святых, предметы старины – экзарх получал в дар за годы своего служения. Всего в залах больше 400 экспонатов, и архив будет пополняться. Миссию владыки продолжат, в перспективе  – модернизация помещений для открытия новых залов истории православия, и двери музея постоянно будут открыты для всех желающих.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В память о первом Патриаршем экзархе Беларуси митрополите Филарете Вахромеевом в Минске сегодня прошла поминальная служба и открылась необычная экспозиция.  В...
 
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