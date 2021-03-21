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Дорожные службы приступили к ремонту трасс и улиц после зимы
Источник материала: ОНТ
После поездки по городу Анна обнаружила, что пружина амортизатора заднего колеса лопнула и повредила арку, пришлось выложить немалую сумму. Да и с установкой летней резины теперь проблемы. «Тише едешь – дальше будешь» – это точно про небольшой участок улицы Никифорова.
Но даже здесь, при выезде на проспект, машину продолжает трясти. И это меньшее из зол: обычная автопрогулка по Советскому району может встать слишком дорого. Хорошо, если удастся отделаться повреждённым колесом. Оживлённая улица Богдановича далека от идеала, и, как ни старался Александр, всё равно угодил в глубокую яму.
Таким нехитрым способом автомобиль, как выражаются водители, можно «убить». Например, менять подвеску на другой машине Александр вынужден каждые полгода. На этой – чуть реже.
И здесь ничего не попишешь: таков закон испорченных дорог – из года в год по весне на станциях технического обслуживания – очереди: амортизаторы, шаровые, стойки стабилизаторов – жалобы у водителей разные, но все как один вынуждены оплачивать незапланированный ремонт.
Асфальтобетонные установки дорожники запустили, едва сошёл снег, не дожидаясь тёплой погоды – спешат «залатать» ямы, которые, кажется, взялись из ниоткуда. Это и есть тот самый ямочный ремонт, который автомобилисты недолюбливают. Технология простая, но трудоёмкая: всё приходится делать вручную.
Специалисты называют как минимум два преимущества такого ремонта: несмотря на эстетический вид, дорожное покрытие сохраняет сцепные свойства. И, к тому же, точечный ремонт не требует перекрытия перегруженных улиц, а значит, не нужно останавливать движение. Дорожники работают круглыми сутками – даже в выходные и праздники – всё для того, чтобы привести городские магистрали в порядок как можно быстрее.
И на отремонтированные участки, уверяют дорожные службы, они вернутся не раньше, чем через 8-12 лет – такой гарантийный срок у ямочного ремонта. Это если всё сделано по технологии. Работы на основных проблемных участках в столице планируется завершить к 1 мая. Хотя дорожные ямы весьма коварны – никогда не знаешь, где появится новая.
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После поездки по городу Анна обнаружила, что пружина амортизатора заднего колеса лопнула и повредила арку, пришлось выложить немалую сумму. Да и с установкой...
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