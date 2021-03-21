Дорожные службы приступили к ремонту трасс и улиц после зимы

Источник материала: ОНТ

После поездки по городу Анна обнаружила, что пружина амортизатора заднего колеса лопнула и повредила арку, пришлось выложить немалую сумму. Да и с установкой летней резины теперь проблемы. «Тише едешь – дальше будешь» – это точно про небольшой участок улицы Никифорова.





Но даже здесь, при выезде на проспект, машину продолжает трясти. И это меньшее из зол: обычная автопрогулка по Советскому району может встать слишком дорого. Хорошо, если удастся отделаться повреждённым колесом. Оживлённая улица Богдановича далека от идеала, и, как ни старался Александр, всё равно угодил в глубокую яму.

Александр Подалинский, автолюбитель: «Вот результат - боковой порез покрышка ремонту не подлежит. Все. Замена. Это, грубо говоря, 100 долларов, скажем так, 260 руб. Просто проехал по двору».

Таким нехитрым способом автомобиль, как выражаются водители, можно «убить». Например, менять подвеску на другой машине Александр вынужден каждые полгода. На этой – чуть реже.

И здесь ничего не попишешь: таков закон испорченных дорог – из года в год по весне на станциях технического обслуживания – очереди: амортизаторы, шаровые, стойки стабилизаторов – жалобы у водителей разные, но все как один вынуждены оплачивать незапланированный ремонт.

Виктор Падневич, автослесарь: «Бывает автомобили приезжают, уже швы есть сварные, то есть лопался диск, его нужно делать, заваривать, раскатывать и так далее, либо на замену».

Асфальтобетонные установки дорожники запустили, едва сошёл снег, не дожидаясь тёплой погоды – спешат «залатать» ямы, которые, кажется, взялись из ниоткуда. Это и есть тот самый ямочный ремонт, который автомобилисты недолюбливают. Технология простая, но трудоёмкая: всё приходится делать вручную.

Денис Глинский, генеральный директор объединения «Горремавтодор Мингорисполкома»: «Мы на сегодняшний день работаем литыми асфальтобетонными смесями, так как с ними можно работать. При низких температурах, когда будет среднесуточная температура, будем работать обычными горячими асфальтами. Поэтому работа ускорится».

Специалисты называют как минимум два преимущества такого ремонта: несмотря на эстетический вид, дорожное покрытие сохраняет сцепные свойства. И, к тому же, точечный ремонт не требует перекрытия перегруженных улиц, а значит, не нужно останавливать движение. Дорожники работают круглыми сутками – даже в выходные и праздники – всё для того, чтобы привести городские магистрали в порядок как можно быстрее.

И на отремонтированные участки, уверяют дорожные службы, они вернутся не раньше, чем через 8-12 лет – такой гарантийный срок у ямочного ремонта. Это если всё сделано по технологии. Работы на основных проблемных участках в столице планируется завершить к 1 мая. Хотя дорожные ямы весьма коварны – никогда не знаешь, где появится новая.

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