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Неонацисты 2.0: в Киеве напали на резиденцию Зеленского

21.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неонацисты 2.0: в Киеве напали на резиденцию Зеленского

С неонацизмом борется сейчас Украина. Ультраправые активисты в центре Киева напали на офис Владимира Зеленского. Возбуждено уголовное дело.


В президентской резиденции разбили стекла, на фасаде появилась свастика и оскорбительные надписи. Так экстремисты отреагировали на срок для основателя движения «Народная люстрация», он был осужден за похищение человека, разбой и незаконное хранение оружия.

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С неонацизмом борется сейчас Украина. Ультраправые активисты в центре Киева напали на офис Владимира Зеленского. Возбуждено уголовное дело. В президентской...
 
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