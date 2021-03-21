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Неонацисты 2.0: в Киеве напали на резиденцию Зеленского
Источник материала: ОНТ
С неонацизмом борется сейчас Украина. Ультраправые активисты в центре Киева напали на офис Владимира Зеленского. Возбуждено уголовное дело.
В президентской резиденции разбили стекла, на фасаде появилась свастика и оскорбительные надписи. Так экстремисты отреагировали на срок для основателя движения «Народная люстрация», он был осужден за похищение человека, разбой и незаконное хранение оружия.
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С неонацизмом борется сейчас Украина. Ультраправые активисты в центре Киева напали на офис Владимира Зеленского. Возбуждено уголовное дело. В президентской...
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