Мэттью Макконахи собирается баллотироваться в губернаторы Техаса

Источник материала: ОНТ

В интервью программе The Tonight Show актёр рассказал о планах выставить свою кандидатуру на выборах губернатора штата Техас, рассказывает журнал Tatler.

«Я рассматриваю такую возможность. Абсолютно точно. Для меня большая честь даже думать о том, что такое может произойти. Но пока не продвигаюсь в этом направлении», – отметил актёр.

Также Макконахи признался, что хотел бы выпустить продолжение своей биографической книги «Зелёные огни», которая стала бестселлером сразу же после выхода на литературный рынок США.

Фото: vanityfair

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