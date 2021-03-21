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Мэттью Макконахи собирается баллотироваться в губернаторы Техаса
Источник материала: ОНТ
В интервью программе The Tonight Show актёр рассказал о планах выставить свою кандидатуру на выборах губернатора штата Техас,
«Я рассматриваю такую возможность. Абсолютно точно. Для меня большая честь даже думать о том, что такое может произойти. Но пока не продвигаюсь в этом направлении», – отметил актёр.
Также Макконахи признался, что хотел бы выпустить продолжение своей биографической книги «Зелёные огни», которая стала бестселлером сразу же после выхода на литературный рынок США.
Фото: vanityfair
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В интервью программе The Tonight Show актёр рассказал о планах выставить свою кандидатуру на выборах губернатора штата Техас, рассказывает журнал Tatler. «Я рассматриваю...
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