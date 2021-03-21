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Хатынь, 78 лет спустя: накануне трагической годовщины в Беларуси вспоминают все сожженные нацистами деревни

21.03.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хатынь, 78 лет спустя: накануне трагической годовщины в Беларуси вспоминают все сожженные нацистами деревни

Победа в Великой Отечественной войне белорусам дорого обошлась. И сегодня мы вспоминаем самые тяжелые сценарии тех дней. Хатынь. 78 лет назад нацисты спалили белорусскую деревню со всеми ее жителями, и эта история на карте нашей страны повторилась еще 9 тысяч раз –  именно столько деревень было уничтожено немецко-фашистскими захватчиками.


В память о тех, кто погиб, всю эту неделю в Беларуси проходили митинги, реквиемы, встречи для минуты молчания. А сегодня  вечером дорога памяти приведет всех к символу трагедии – в мемориальный комплекс «Хатынь».

Хатынь больше так и не вернулась на белорусскую карту, 22 марта 1943 стал ее последним днем. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте сожженной деревни мемориальный комплекс стал мировым символом страданий и мужества всего белорусского народа в Великой Отечественной войне. Он был открыт в 1969 году в память о всех погибших.

Со времени хатынской трагедии прошло так много времени, но ту боль невозможно до конца выплакать и сегодня. Потому что остались люди, на чьих глазах расстреливали младших братьев и сестер, закапывали родителей, чьи судьбы были искалечены всего одной, казалось бы, не страшной идеей – о величии нации и расовом превосходстве. Одной нации. Которая по итогу посчитала себя вправе уничтожить всех остальных. Кто не принимал – «разность людей и разность мнений». Сегодня вечером в «Хатынь» съедутся сотни белорусов. Они будут молиться – за своих предков и за мирное будущее своей страны. К ним присоединится и Президент Александр Лукашенко. А завтра – в день трагедии в «Хатыни» – состоится народное возложение цветов.

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Победа в Великой Отечественной войне белорусам дорого обошлась. И сегодня мы вспоминаем самые тяжелые сценарии тех дней. Хатынь. 78 лет назад нацисты спалили...
 
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Хатынь, 78 лет спустя: накануне трагической годовщины в Беларуси вспоминают все сожженные нацистами деревни
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