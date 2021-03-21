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Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону

21.03.2021 20:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира.


Фото: biathlonworld.com

Бё-младший (1+1+0+1) до последней стрельбы сражался со своим одноклубником Стурлой Лагрейдом (0+1+1+2) и опередил его благодаря более качественной работе на стойке. Лагрейд в итоге финишировал восьмым и занял второе место в общем зачете. Третьим вновь стал француз Кентен Фийон Майе.

А победу в сегодняшней гонке одержал француз Симон Дестье (0+1+1+0). Вторым в свой день рождения стал россиянин Эдуард Латыпов (0+0+2+0).

Белорус Антон Смольский (1+2+1+0) занял 19-е место.

В общем зачете Смольский расположился на 26-м месте. Сергей Бочарников — 34-й, Роман Елетнов — 56-й, Максим Воробей — 58-й, Никита Лобастов — 77-й.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира.
 
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