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Более 200 китайских судов вторглись на спорный участок Южно-Китайского моря
Источник материала: Хартия'97
Более 200 китайских судов вторглись на спорный участок Южно-Китайского моря
Филиппины призвали Китай отозвать свои суда.
Филиппины призвали Китай отозвать более 200 судов, которые были замечены у рифа в Южно-Китайском море.
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По данным береговой охраны Филиппин, около 220 судов, предположительно управляемых китайскими военными, были замечены 7 марта у рифа Уитсан.
«Мы призываем китайцев прекратить вторжение и немедленно отозвать суда, нарушающие наши морские права и вторгающиеся на нашу суверенную территорию», — сказал министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.
Риф Уитсан находится в исключительной экономической зоне Манилы. Малайзия, Бруней и Филиппины выдвигают претензии на части Южно-Китайского моря, где Китай строит искусственные острова и авиабазы.
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Филиппины призвали Китай отозвать свои суда.
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