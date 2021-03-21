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Более 200 китайских судов вторглись на спорный участок Южно-Китайского моря

21.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Более 200 китайских судов вторглись на спорный участок Южно-Китайского моря

  • 21.03.2021, 20:35
Более 200 китайских судов вторглись на спорный участок Южно-Китайского моря

Филиппины призвали Китай отозвать свои суда.

Филиппины призвали Китай отозвать более 200 судов, которые были замечены у рифа в Южно-Китайском море.

Об этом пишет Reuters.

По данным береговой охраны Филиппин, около 220 судов, предположительно управляемых китайскими военными, были замечены 7 марта у рифа Уитсан.

«Мы призываем китайцев прекратить вторжение и немедленно отозвать суда, нарушающие наши морские права и вторгающиеся на нашу суверенную территорию», — сказал министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

Риф Уитсан находится в исключительной экономической зоне Манилы. Малайзия, Бруней и Филиппины выдвигают претензии на части Южно-Китайского моря, где Китай строит искусственные острова и авиабазы.

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