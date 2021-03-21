Источник материала: Хартия'97

Немецкая партия Союз 90/Зеленые может помешать запуску газопровода Nord Stream 2 21.03.2021, 19:51

Союз 90/Зеленые может получить на выборах в Бундестаг 21% голосов.

Агентство печати Bloomberg пишет , что не санкции ЕС могут предотвратить запуск немецко-российского газопровода Nord Stream 2, а немецкая партия Союз 90/Зеленые (Bündnis 90/Die Grünen). Сопредседатель партии Анналена Баербок подчеркнула, что Nord Stream 2 «создает большие геополитические проблемы и противоречит европейским климатическим целям».

Союз 90/Зеленые включил в свою политическую программу план отказа от Nord Stream 2, поскольку это «не только политический проект из-за его последствий для климатической и энергетической политики, но и потому, что он наносит ущерб на геополитическом уровне, особенно учитывая ситуацию в Украине».

В нынешнем правительстве ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель считают, что выгода от проекта перевешивает возможные риски. Но Меркель скоро уйдет с политической сцены, а Bloomberg отмечает, что ее партия Христианско-демократический союз показала плохие результаты на двух федеральных выборах. В частности, в земле Баден-Вюртемберг победил Союз 90/Зеленые.

Согласно опросу института Forsa, проведенному на этой неделе, Союз 90/Зеленые может получить на выборах в Бундестаг 21% голосов и занять второе место после после Христианско-демократического союза, который поддерживает 29% респондентов.

Очередные парламентские выборы в Германии будут проведены не раньше 29 августа и не позже 24 октября 2021 года. На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны. Это будут первые выборы начиная с 2005 года, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель.

Против строительства российско-германского газопровода Nord Stream 2 выступают Польша, Украина, страны Балтии и США. Критики Nord Stream 2 указывают, что этот проект усилит зависимость ЕС от российского газа и расширит влияние Кремля на европейскую политику.

По данным Bloomberg, газопровод уже проложен примерно на 95% и должен быть готов к концу третьего квартала этого года.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинке заявил, что каждое предприятие, участвующее в строительстве газопровода Nord Stream 2, подвергнется санкциям США.

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