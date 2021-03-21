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Глава Минфина Беларуси рассказал о новых налогах для ИП
Источник материала: Хартия'97
Глава Минфина Беларуси рассказал о новых налогах для ИП
Чиновники озадачены поиском дополнительных источников для наполнения бюджета.
В Беларуси планируют изменить налоговыплаты для индивидуальных предпринимателей. Об этом в своем материале в
По словам руководителя Минфина, в стране нужно сформировать уровень дохода бюджета, но без сильного давления на экономику. При этом увеличивать налоговую базу планируется за счет отмены некоторых льгот, а вместе с тем и совершенствованием порядка уплаты основных налогов.
Также в стране планируется повысить вовлеченность малого и среднего бизнеса в формирование доходов бюджета.
В стране будет введена четкая градация категорий предпринимательства: самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. Для каждого из них будет установлен налоговый режим, а сумма выплат будет соразмерна с доходом.
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Чиновники озадачены поиском дополнительных источников для наполнения бюджета.
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