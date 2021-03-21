«Убыли практически нет». Директор ПВТ о том, что происходит в IT-отрасли

Источник материала: Onliner

Сегодня директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский дал интервью телеканалу СТВ и рассказал, что, на его взгляд, сейчас происходит в IT-отрасли Беларуси. По словам Янчевского, убыли практически нет и в ПВТ по-прежнему продолжают вступать сотни компаний.

— Слов сказано столько, что уже практически все в это поверили, даже часть айтишников. Есть факты, но факты такие, какие они есть: все растет. Не просто растет, а растет очень интенсивно, практически все показатели. Экспорт рекордный, число резидентов рекордное. Образно говоря, мы приняли последнюю партию резидентов — уже десятки новых заявок действуют. То есть еще пройдет, думаю, месяц-полтора — примется очередная партия резидентов ПВТ, — сказал Янчевский.

— При этом убыли практически нет, это технические 5—15 фирм, не больше. Притом что сотни входят. И то те, которые по техническим причинам то ли закрывают, открывают новые и так далее. Растут практически все показатели. Самое интересное, что они росли весь год. Это не только по итогам года, это и третий квартал, который был очень сложный, это и четвертый квартал, когда [происходили] уже все известные события. У нас предварительно есть данные за первые месяцы 2021 года: продолжается рост, даже к тому уровню высокому, который уже достигнут, плюс 22 %. Есть слова, а есть факт.

За IT-компании всегда борются страны, есть конкуренция. Наша страна пока побеждает в конкуренции за IT-компании, за инвесторов, за капитал. Мы видим, что соседи стараются создавать условия лучше, чем у нас. Некоторые соседи, к сожалению, прямо это декларировали, что, дескать, хотим воспользоваться той непростой ситуацией, которая была в Беларуси. Пока это у них не получается.

Самое интересное, что стало происходить, что по мере роста ПВТ, который изначально считался зоной с низкими налогами (это действительно так), стали расти, растут и будут расти налоговые поступления, причем очень существенно: сегодня это сотни миллионов рублей.

Когда создаешь хорошие условия, потом по результатам получается так, что результаты по тем же самым налогам могут превысить и обычно превышают те условия, когда что-то было повыше. Я уже не говорю о других вещах — это поддержание внутреннего спроса и собственных компетенций и так далее. Когда мы говорим об IT-отрасли, ПВТ, мы всегда имеем в виду, что те решения, которые принимались президентом 15 лет назад и на протяжении всего этого времени, и та политика, которая проводилась, очень благоприятная по отношению к IT, она прежде всего и основной целью имела в виду пользу для всей страны, для всего государства, для всего народа, для каждого человека.