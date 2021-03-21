Источник материала: Хартия'97

Трамп в ближайшие месяцы вернется в соцсети 21.03.2021, 21:38

Экс-глава Белого дома планирует появиться на собственной социальной платформе.

Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунт которого заблокировали в Twitter, намерен вернуться в социальные сети. Об этом 21 марта сообщил телеканалу Fox News помощник политика Джейсон Миллер.

Он отметил, что это произойдет предположительно через два-три месяца на "собственной платформе".

Миллер считает, что после нового появления Трампа в соцсетях "все будут ждать" и наблюдать, чем занимается политик.

Больше подробностей помощник Трампа не озвучил, но подчеркнул, что платформа, на которой появится экс-президент, будет большой, а сам он привлечет "десятки миллионов" пользователей.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

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