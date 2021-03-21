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225-й день белорусских протестов

21.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

225-й день белорусских протестов

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  • 21.03.2021, 20:48
225-й день белорусских протестов

Акции проходят в стране и за рубежом.

В Беларуси и за рубежом продолжаются акции протеста.

Жабинка, Воложин и Борисов готовятся ко Дню Воли.

Каждое воскресенье акции солидарности с белорусами проходят в центре Варшавы, Киева и Осло.

Белорусы Белостока встретились на городском пляже Дойлиды, чтобы познакомиться, пообщаться и поддержать друг друга. Сегодняшняя акция прошла со словами поддержки белорусским политзаключенным режима Лукашенко.

Белорусы Санкт-Петербурга передают привет всем партизанам Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска, Бреста. Осталось 4 дня до Дня Воли.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.









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Теги: знакомства, Брест
 
 
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