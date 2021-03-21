|
225-й день белорусских протестов
Источник материала: Хартия'97
225-й день белорусских протестов
Акции проходят в стране и за рубежом.
В Беларуси и за рубежом продолжаются акции протеста.
Жабинка, Воложин и Борисов готовятся ко Дню Воли.
Каждое воскресенье акции солидарности с белорусами проходят в центре Варшавы, Киева и Осло.
Белорусы Белостока встретились на городском пляже Дойлиды, чтобы познакомиться, пообщаться и поддержать друг друга. Сегодняшняя акция прошла со словами поддержки белорусским политзаключенным режима Лукашенко.
Белорусы Санкт-Петербурга передают привет всем партизанам Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска, Бреста. Осталось 4 дня до Дня Воли.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции проходят в стране и за рубежом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)