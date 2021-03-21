Виктор Лукашенко - об Олимпиаде: Наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн

Источник материала: Tut.by

Глава НОК Виктор Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том, как проходит подготовка к Олимпиаде, о взаимоотношениях с МОК и своих любимых видах спорта.



Виктор Лукашенко. Фото: пресс-служба НОК

Виктор Лукашенко рассказал, что чуть ли не каждый месяц приходят новые вводные от организаторов Олимпиады.

— По международным каналам мы пока подтверждаем, что Олимпиада должна состояться. Зажечься олимпийский огонь должен 23 июля 2021 года. Что касается пребывания спортсменов на Олимпиаде, в олимпийской деревне, то здесь очень много ограничений, новых вводных.

У спортсменов будет мобильное приложение, с помощью которого будут мониторить их здоровье — информация будет передаваться организаторам Игр, рассказал глава НОК. Спортсмены должны будут прибыть на мероприятия за пять дней до начала Игр и уехать через два дня после завершения. Кроме того, спортсмены не смогут посещать другие спортивные состязания в качестве зрителей.

Он также сообщил, что белорусские спортсмены будут жить в олимпийской деревне, завоевано 74 лицензии (планируется более 100), делегация Беларуси будет состоять из примерно 200 человек — это спортсмены, тренеры, медперсонал и технические сотрудники. Тесты планируется проводить пока один раз в четыре дня. Есть серьезные ограничения: дистанцирование в районе 2 метров друг от друга, спортсмены смогут тренироваться и выступать на соревнованиях, а экскурсии и выезды за пределы деревни не предусматриваются. Кроме того, по его словам, пока не планируется обязательная вакцинация, но правила будут одинаковы для всех спортсменов.

Лукашенко также рассказал о форме наших спортсменов: дизайном и пошивом занимались только белорусские специалисты.

Глава НОК заявил: в том, что касается спортсменов, МОК не пошел на обострение отношений.

— Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично, — сказал он.

— Что касается в целом ситуации между НОК Беларуси и МОК, мы с ними всегда были в достаточно близком общении, отношениях. Здесь стоит сказать о переработке устава НОК: очень много сделано, очень много было переговоров, движения навстречу друг другу. Здесь мы тоже нашли достаточно конструктивный подход и со стороны МОК. Но что касается отдельных пунктов, конечно, они были сугубо политизированные. И в будущем мы этот вопрос разрешим. Надеемся, что это будет двустороннее движение, ибо раньше такого движения не наблюдалось. Всю информацию, которая была нужна для МОК, мы представляли, выборы в НОК у нас проведены сугубо по нашему уставу, — сказал он, отметив, что белорусская сторона не видит предпосылок для обострения ситуации.

Виктор Лукашенко рассказал, какие виды спорта любит.

— Спорт в нашей семье присутствовал и присутствует постоянно. Из того, чем я занимаюсь: в школе мы все бегали-прыгали, занимался вольной борьбой лет 5−7, до поступления в университет, потом начал приобщаться к хоккею. Я остался приверженцем игры в хоккей: с удовольствием смотрю чемпионаты мира, на Олимпиаде когда команды выступают, смотрю не только КХЛ, но и нашу Экстралигу. С удовольствием играю: у нас два раза в неделю тренировка плюс игра проходит. На велосипед сел и полюбил его лет 5 назад. В армии когда служили, рукопашный бой у нас был.

Напомним, что 8 марта МОК объявил о продлении санкций в отношении НОК Беларуси. Он не признал Виктора Лукашенко президентом, а Дмитрия Баскова — членом исполкома. Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении МОК.

Наш НОК отреагировал : «Позицию МОК относительно „непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова — членом исполкома НОК“ считаем абсолютно необоснованной… Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип „спорта вне политики“. Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике „двойных стандартов“, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене».