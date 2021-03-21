ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики в Мьянме провели акцию протеста против военной хунты

22.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики в Мьянме провели акцию протеста против военной хунты

  • 21.03.2021, 22:19
Медики в Мьянме провели акцию протеста против военной хунты
Фото: AFP

В стране не прекращаются массовые протесты.

Врачи в Мьянме в воскресенье, 21 марта, устроили акцию протеста в Мандалае против военных, пришедших к власти в стране. Демонстрация собрала около 100 сотрудников больниц и аптек, а также студентов-медиков. Участники акции держали плакаты с изображением арестованной лауреатки Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Акция прошла утром, чтобы избежать столкновений с силовиками, передает DW.


Фото: AFP

Между тем, в Мьянме растет число погибших в ходе протестов. По сведениям местных СМИ, в городе Моунъюа демонстрант был застрелен силовиками при возведении уличной баррикады. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным” (AAPP), в Мьянме убиты уже 247 противников путча.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов. В конце февраля пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков растет. Евросоюз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране не прекращаются массовые протесты.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Олигархи сдадут Путина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by