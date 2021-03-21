Источник материала: Хартия'97

Взломать аккаунт пытались у каждого пятого пользователя в Беларуси 21.03.2021, 22:05

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В подавляющем большинстве случаев это был аккаунт в социальной сети.

20% респондентов в Беларуси отметили, что сталкивались со взломом учётной записи в 2020 году, свидетельствует опрос "Лаборатории Касперского", передет interfax.by .

В подавляющем большинстве случаев (78%) это был аккаунт в социальной сети, в 14% — в электронной почте. В результате взлома каждый второй (51%) столкнулся с рассылкой от его имени спама либо сообщений с просьбой перевести деньги. У каждого пятого аккаунт оказался заблокирован, в 8% случаев злоумышленники использовали полученные данные, чтобы навредить пользователю и его репутации.

Зачастую злоумышленникам даже не приходится применять сложные тактики, чтобы выудить личную информацию или данные, которые позволят получить доступ к аккаунту. Пользователи, сами того не подозревая, иногда пренебрегают некоторыми мерами безопасности. Так, например, 60% предпочитают регистрироваться на сайтах или в сервисах с помощью аккаунта в социальной сети, а не создают новую учётную запись. В таком случае, если злоумышленник получит доступ к аккаунту в социальной сети, он сможет сделать это и с другими учётными записями. А 46% используют одинаковый пароль либо пароль, который отличается на 1-2 символа, для всех личных аккаунтов.

"Многие думают, что их аккаунты в соцсетях или электронная почта не представляют никакого интереса для злоумышленников. Однако в действительности — это лишь заблуждение", — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель "Лаборатории Касперского" в Беларуси.

Для того, чтобы снизить риски столкнуться с кражей аккаунтов, эксперт призывает создавать разные, сложные и длинные пароли — от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. Тем более что сегодня существуют менеджеры паролей — специальные решения, которые позволяют легко создавать сложные комбинации и не держать их в памяти. Не лишним будет настроить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, которые это позволяют. К тому же важно повышать цифровую осознанность: не делиться слишком большим количеством личной информации в сети и внимательно следить за тем, с кем вы делитесь конфиденциальными данными. Чтобы не попасться на фишинговый сайт и не столкнуться с программами для кражи паролей, рекомендуется установить надёжное защитное решение.

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