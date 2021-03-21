ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взломать аккаунт пытались у каждого пятого пользователя в Беларуси

22.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Взломать аккаунт пытались у каждого пятого пользователя в Беларуси

  • 21.03.2021, 22:05
  • 3,226
Взломать аккаунт пытались у каждого пятого пользователя в Беларуси

В подавляющем большинстве случаев это был аккаунт в социальной сети.

20% респондентов в Беларуси отметили, что сталкивались со взломом учётной записи в 2020 году, свидетельствует опрос "Лаборатории Касперского", передет interfax.by.

В подавляющем большинстве случаев (78%) это был аккаунт в социальной сети, в 14% — в электронной почте. В результате взлома каждый второй (51%) столкнулся с рассылкой от его имени спама либо сообщений с просьбой перевести деньги. У каждого пятого аккаунт оказался заблокирован, в 8% случаев злоумышленники использовали полученные данные, чтобы навредить пользователю и его репутации.

Зачастую злоумышленникам даже не приходится применять сложные тактики, чтобы выудить личную информацию или данные, которые позволят получить доступ к аккаунту. Пользователи, сами того не подозревая, иногда пренебрегают некоторыми мерами безопасности. Так, например, 60% предпочитают регистрироваться на сайтах или в сервисах с помощью аккаунта в социальной сети, а не создают новую учётную запись. В таком случае, если злоумышленник получит доступ к аккаунту в социальной сети, он сможет сделать это и с другими учётными записями. А 46% используют одинаковый пароль либо пароль, который отличается на 1-2 символа, для всех личных аккаунтов.

"Многие думают, что их аккаунты в соцсетях или электронная почта не представляют никакого интереса для злоумышленников. Однако в действительности — это лишь заблуждение", — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель "Лаборатории Касперского" в Беларуси.

Для того, чтобы снизить риски столкнуться с кражей аккаунтов, эксперт призывает создавать разные, сложные и длинные пароли — от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. Тем более что сегодня существуют менеджеры паролей — специальные решения, которые позволяют легко создавать сложные комбинации и не держать их в памяти. Не лишним будет настроить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, которые это позволяют. К тому же важно повышать цифровую осознанность: не делиться слишком большим количеством личной информации в сети и внимательно следить за тем, с кем вы делитесь конфиденциальными данными. Чтобы не попасться на фишинговый сайт и не столкнуться с программами для кражи паролей, рекомендуется установить надёжное защитное решение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подавляющем большинстве случаев это был аккаунт в социальной сети.
 
Новости дня
Новости разные
 
225-ы дзень пратэстаў. Справа за чаяванне, новыя затрыманні і заява кіраўніка МЗС Літвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by