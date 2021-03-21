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Пора сопротивляться!

22.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пора сопротивляться!

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  • 21.03.2021, 21:47
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Пора сопротивляться!

День Воли — это не просто праздник, это день борьбы за независимость, это день сопротивления.

Белорусы! Хватит бояться, пора сопротивляться!

День Воли — это не просто праздник, это день борьбы за независимость, это день сопротивления! Пора показать, что народ — это реальная власть! И сделать это можно только одним способом — выйдя на улицы!

Беларусы в Киеве показали решительность в борьбе за свою Свободу, пишет телеграм-канал «Баста!».

25 марта, в День Воли, где бы вы не находились, выходите на центральные улицы своих городов. Покажите, что наша воля сильнее страха.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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День Воли — это не просто праздник, это день борьбы за независимость, это день сопротивления.
 
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