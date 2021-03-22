Крисс Дженнер нарушила молчание о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

Источник материала: ОНТ

В интервью австралийскому телеканалу глава «Семейства Кардашьян» впервые прокомментировала расставание дочери с мужем, рассказывает журнал ELLE.

«Я думаю, что для этого никогда не будет подходящего момента, и это оказалось бы трудным в любое время... Вы же знаете, что у них очень много детей. Самое прекрасное в нашей семье – это то, что мы всегда рядом и поддерживаем друг друга, и мы очень, очень любим друг друга. Поэтому все, чего я хочу, – чтобы эти двое были счастливы. И я хочу, чтобы их дети были счастливы. Я думаю, что каждый из нас мечтает об этом... Цените любовь и будьте признательны друг другу», – сказала Крис Дженнер.

В преддверии старта нового сезона семейного реалити-шоу зрителей волнует вопрос, увидят ли они развод Ким и Канье в эфире? Дженнер не исключила такой возможности, так как финальные эпизоды ещё корректируются.

«Ким хотела разобраться с этим вначале внутри собственной семьи. Когда ей захочется, я уверена, она сделает то, что должна», – подчеркнула Крис.

Фото: teenvogue

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