Александр Лукашенко посетил республиканский митинг-реквием «Лампада памяти»

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном к 78-й годовщине трагедии в Хатыни, передаёт БЕЛТА.

Глава государства возложил цветы к памятнику Непокоренному человеку и Вечному огню. На митинге-реквиеме присутствовали сыновья Александра Лукашенко и высшие должностные лица.

«Лампада памяти» собрала представителей четырёх ведущих традиционных религиозных конфессий Беларуси, в рамках мероприятия состоялась Всебелорусская молитва о мире. От имени всех конфессий выступил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине трагедии в Хатыни, проходят на территории Государственного мемориального комплекса 21-22 марта.

Фото: БЕЛТА

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