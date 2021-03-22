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Крупнейший в Беларуси застройщик Dana Astra представил проект международного финансового центра в Минске
Источник материала: ОНТ
На минувшей неделе в Минске прошла крупная международная строительная выставка «Будэкспо». Форум проводится уже в 23-й раз. В этом году ключевое направление форума – инвестиции в строительство и новая градостроительная политика, где жилые комплексы удобные для жителей и при этом создают условия для развития бизнеса. Крупнейший застройщик страны представил на форуме уже реализованные проекты и те, которые сейчас находятся в работе.
Международный финансовый центр. Он будет первым в стране и уникальным в своём роде. Крупнейший застройщик в Беларуси возводит его в многофункциональном жилом комплексе Minsk World, тоже уникальном объекте, который задает новые стандарты современной городской среды. Проект Международного финансового центра – изюминка международной выставки «Будэкспо». Это не только недвижимость, которую традиционно представляют экспоненты, а новый инструмент для экономики государства.
Для страны создание Международного финансового центра – это стратегический проект, который привлечет инвестиции с Востока и Запада и в целом окажет влияние на экономику региона и СНГ. Тот случай, когда строительный комплекс создаёт условия для роста других направлений. О его роли говорят архитекторы.
И о возможностях застройщика.
Международный финансовый центр и яркий архитектурный объект. 42 этажа – самое высокое здание в Беларуси. 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Комплекс Minsk World, где возводят Международный финансовый центр, уже признан крупнейшей стройкой в Европе. Создаётся как город в городе со своей инфраструктурой. Общественными помещениями, детскими садами, медицинскими центрами, паркингами, рекреационными возможностями, коммерческими помещениями.
Первые этажи зданий большинства жилых домов комплекса отданы под коммерческие цели. Площадки для будущих магазинов шаговой доступности, объектов сервиса, кафеен и многого другого. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Многие пришли на выставку, чтобы узнать о новых акциях застройщика, действующего по принципу, что у каждой семьи со стабильным доходом должно быть своё жильё.
Ещё один объект, который представляет компания на выставке, – комплекс «Парк Челюскинцев». Премиум-класс в самом центре столицы. Рядом с Ботаническим садом и парком. Спортивными комплексами и развитой инфраструктурой центра города.
Полностью комплекс «Парк Челюскинцев» будет завершён уже в этом году. И дополнит список успешно реализованных проектов. Среди них и «Маяк Минска» с новым пешеходным бульваром, жилые комплексы «Вивальди» и «Чайковский». Совсем недавно завершён и принят в эксплуатацию объект изменивший облик Октябрьской площади бизнес-центр класса «А» – «БК-Капитал». И таких объектов в Минске раньше тоже не было. Инвестиции, строительство, новые возможности для бизнеса и новое качество жизни.
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Крупнейший в Беларуси застройщик Dana Astra представил проект международного финансового центра в Минске
На минувшей неделе в Минске прошла крупная международная строительная выставка «Будэкспо». Форум проводится уже в 23-й раз. В этом году ключевое направление форума...
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