Крупнейший в Беларуси застройщик Dana Astra представил проект международного финансового центра в Минске

Источник материала: ОНТ

На минувшей неделе в Минске прошла крупная международная строительная выставка «Будэкспо». Форум проводится уже в 23-й раз. В этом году ключевое направление форума – инвестиции в строительство и новая градостроительная политика, где жилые комплексы удобные для жителей и при этом создают условия для развития бизнеса. Крупнейший застройщик страны представил на форуме уже реализованные проекты и те, которые сейчас находятся в работе.





Международный финансовый центр. Он будет первым в стране и уникальным в своём роде. Крупнейший застройщик в Беларуси возводит его в многофункциональном жилом комплексе Minsk World, тоже уникальном объекте, который задает новые стандарты современной городской среды. Проект Международного финансового центра – изюминка международной выставки «Будэкспо». Это не только недвижимость, которую традиционно представляют экспоненты, а новый инструмент для экономики государства.

Павел Овчаров, директор компании Dana Astra: «Это новый шаг в экономике Беларуси. И это будет сердце всего нашего проекта Minsk World. Более 10 тысяч новых рабочих мест. В Международном финансовом центре инвесторы будут работать на условиях международного английского права. Будут созданы все условия для развития экономики Республики Беларусь».

Для страны создание Международного финансового центра – это стратегический проект, который привлечет инвестиции с Востока и Запада и в целом окажет влияние на экономику региона и СНГ. Тот случай, когда строительный комплекс создаёт условия для роста других направлений. О его роли говорят архитекторы.

Олег Быковский, председатель Белорусского союза архитекторов: «Это двигает совершенно всё. Всю экономику, социальное развитие. Потребность в инвестициях есть во всём мире. Даже в таких устоявшихся экономиках, как английская».

И о возможностях застройщика.

Олег Быковский, председатель Белорусского союза архитекторов: «Это крупнейшая инвестиционная компания. Главное преимущество – масштабы. Во-вторых, она расширяет возможности, предлагаемые покупателям».

Международный финансовый центр и яркий архитектурный объект. 42 этажа – самое высокое здание в Беларуси. 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Комплекс Minsk World, где возводят Международный финансовый центр, уже признан крупнейшей стройкой в Европе. Создаётся как город в городе со своей инфраструктурой. Общественными помещениями, детскими садами, медицинскими центрами, паркингами, рекреационными возможностями, коммерческими помещениями.

Павел Овчаров, директор компании Dana Astra: «Нашей компании есть что предложить для малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем коммерческие помещения на выгодных условиях с рассрочкой до 10 лет. Только за последние два с половиной месяца мы продали 2500 жилых и коммерческих помещений».

Первые этажи зданий большинства жилых домов комплекса отданы под коммерческие цели. Площадки для будущих магазинов шаговой доступности, объектов сервиса, кафеен и многого другого. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Многие пришли на выставку, чтобы узнать о новых акциях застройщика, действующего по принципу, что у каждой семьи со стабильным доходом должно быть своё жильё.

Ещё один объект, который представляет компания на выставке, – комплекс «Парк Челюскинцев». Премиум-класс в самом центре столицы. Рядом с Ботаническим садом и парком. Спортивными комплексами и развитой инфраструктурой центра города.

Алеся Винокурова: «Никакого ни проспекта, ни шума, ничего не слышно. То, о чем можно мечтать. На самом деле, прямо как в доме. У нас там тоже сразу лес. Мы сюда купили газовый гриль. Метро близко. Парк. Собачку планируем завести. Шикарный подъезд, лифты. Тут большое преимущество квартир с террасами, что потолки высокие. Формат современная "евротрёшка". Два спальни и гостиная с кухонным оборудованием. С той стороны планируем зону спа, уличное джакузи и шезлонги».

Полностью комплекс «Парк Челюскинцев» будет завершён уже в этом году. И дополнит список успешно реализованных проектов. Среди них и «Маяк Минска» с новым пешеходным бульваром, жилые комплексы «Вивальди» и «Чайковский». Совсем недавно завершён и принят в эксплуатацию объект изменивший облик Октябрьской площади бизнес-центр класса «А» – «БК-Капитал». И таких объектов в Минске раньше тоже не было. Инвестиции, строительство, новые возможности для бизнеса и новое качество жизни.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram